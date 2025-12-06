HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 6 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek ise 19°C civarında olacak. 7 ve 8 Aralık'ta da benzer yağmur koşulları devam edecek. Bu dönemde su geçirmez giysiler giymek, kaygan yollarla güvenli sürüş için önem taşıyor. Grip ve soğuk algınlığı risklerine karşı dengeli beslenmek ve yeterli uyku almak sağlığın korunmasında etkili olacaktır.

Mersin 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mersin'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 9°C olacak. En yüksek sıcaklık ise yaklaşık 19°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %70 civarında seyrederken, rüzgar hızı 8.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:40'tır. Gün batımı saati ise 17:24 olarak hesaplanmıştır.

7 Aralık Pazar günü hafif yağmurlu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 15°C arasında değişecek. 8 Aralık Pazartesi günü yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar bu günde 10°C ile 16°C arasında olacağı öngörülüyor. 9 Aralık Salı günü ise hafif yağmurlu hava koşullarının sürmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında değişecek.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde, su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunma açısından önemlidir. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli sürmek gerektiğini unutmamalıyız. Evde kalındığında, nem oranı yüksek olacaktır. Odaların iyi havalandırılması rutubet oluşumunu engellemek açısından önem taşır.

Bu dönemde grip ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı dikkatli olunmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme önemlidir. Yeterli uyku almak da sağlığı korumak adına gereklidir. Sağlıklı alışkanlıklara özen göstermek, hastalıklardan korunma açısından büyük rol oynamaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandıİki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.