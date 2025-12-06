Mersin 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 9°C olacak. En yüksek sıcaklık ise yaklaşık 19°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %70 civarında seyrederken, rüzgar hızı 8.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:40'tır. Gün batımı saati ise 17:24 olarak hesaplanmıştır.

7 Aralık Pazar günü hafif yağmurlu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 15°C arasında değişecek. 8 Aralık Pazartesi günü yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar bu günde 10°C ile 16°C arasında olacağı öngörülüyor. 9 Aralık Salı günü ise hafif yağmurlu hava koşullarının sürmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında değişecek.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde, su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunma açısından önemlidir. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli sürmek gerektiğini unutmamalıyız. Evde kalındığında, nem oranı yüksek olacaktır. Odaların iyi havalandırılması rutubet oluşumunu engellemek açısından önem taşır.

Bu dönemde grip ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı dikkatli olunmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme önemlidir. Yeterli uyku almak da sağlığı korumak adına gereklidir. Sağlıklı alışkanlıklara özen göstermek, hastalıklardan korunma açısından büyük rol oynamaktadır.