Mersin 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarına ulaşacaktır. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 34°C'ye düşmesi beklenmektedir. Rüzgar güneybatıdan saatte 21 km hızla esecek. Nem oranı %45 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 10 Ağustos Pazar günü sıcaklık 34°C ile 29°C arasında değişecektir. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 33°C ile 27°C arasında seyredecektir.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak da önemlidir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak, olası olumsuzlukların önüne geçebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.