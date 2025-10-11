Mersin 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Bol güneş ışığı var. Sıcaklık ise 25°C olarak ölçülüyor. Düşük sıcaklık 15°C civarında olacak. Nem oranı %73. Rüzgar hızı 18.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:44. Gün batımı ise 18:09 olarak hesaplanmıştır.

Pazar günü, 12 Ekim 2025, hava koşulları değişim gösterecek. Yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 23°C ile 12°C arasında değişecek. Pazartesi ve Salı günleri, 13 ve 14 Ekim 2025, hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 13°C arasında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları, özellikle Pazar günü için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Sağanak yağmurlar etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmanız faydalı. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak önemlidir. Kat kat giyinmek, hem sıcak hem de soğuk havalarda rahat etmenizi sağlar. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu kontrol edin. Uygun önlemler almak sağlığınızı korumaya katkı sağlar.