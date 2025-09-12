HABER

Mersin 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Mersin'de 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık ise 24°C civarında seyredecek. Nem oranı %47, rüzgar hızı ise 8.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:19, gün batımı saati ise 19:09 olarak bekleniyor.

13 Eylül Cumartesi ve 14 Eylül Pazar günleri benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Her iki gün için de açık ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıkların 30°C ile 32°C arasında değişmesi öngörülüyor. Bu süre zarfında nem oranı %47 ile %49 arasında olacak, rüzgar hızı ise 8.6 km/saat civarında kalacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engeller ve enerji seviyesini yüksek tutar. Sıcak havalarda, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınıp daha hafif ve sindirimi kolay besinler tercih edilmelidir. Rüzgar hızının düşük olması hava kirliliği seviyelerinin artmasına neden olabilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarıda dikkatli olması faydalıdır.

Sıcak hava koşullarında özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması büyük önem taşır. Evde kalma imkânı olanların serin ve gölge alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması, iç mekanlarda rahat bir ortam sağlar.

Açık hava etkinlikleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakılmalıdır. Güneşin en yoğun olduğu öğle saatlerinde kapalı ve serin ortamlarda vakit geçirmek, sağlık açısından önemlidir. Bu sayede günün tadını daha keyifli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

