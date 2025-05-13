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Mersin 13 Mayıs Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 13 Mayıs Salı hava durumu merak ediliyor. Mersin'de hava durumu aralıklı yağmurlarla birlikte 23°C civarında olacak.

Mersin 13 Mayıs Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, aralıklı yağmurlarla birlikte 23°C civarında bir sıcaklık beklemektedir. Bu durum, bölgedeki nem oranının yüksek olmasına neden olacaktır. Hava koşulları değişkenlik gösterecektir.

14 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 23°C civarında olması beklenmektedir. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 15 Mayıs Perşembe günü ise, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülmektedir. 16 Mayıs Cuma günü hava daha sakinleşecek ve güneşli bir gün yaşanacaktır.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyacaktır. Sıcaklıkların 20°C civarında seyrettiği günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, araç kullanırken dikkatli olunmalı ve yol durumuna göre hız ayarları yapılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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