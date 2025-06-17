Mersin 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, sıcaklıkların 23°C ile 31°C arasında değişeceği şekilde öngörülmektedir. Güneşli bir gün beklenmektedir. Düşük yağış ihtimali de mevcuttur. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 18 Haziran Çarşamba günü sıcaklıklar 23°C ile 33°C arasında olacaktır. 19 Haziran Perşembe günü ise 21°C ile 34°C arasında sıcaklıklar tahmin edilmektedir. 20 Haziran Cuma günü 21°C ile 31°C arasında sıcaklıklar öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunluğu da artacaktır. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelmektedir. Bu durum, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, şapka ve koruyucu giysilerin tercih edilmesi önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00-16:00 arasındadır. Bu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar, vücutta su kaybına yol açabilir. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmelidir. Aşırı sıcak ortamlardan uzak durulması gerekmektedir. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmelidir.

Hava koşullarının ani değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlamalarınızı, hava durumuna göre güncellemek de önemlidir. Bu sayede, olası olumsuz hava koşullarından etkilenme riskiniz azalır.