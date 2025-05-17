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Mersin 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Mersin'de hava durumu, sıcak hava ile birlikte 31°C'ye kadar yükselecek.

Mersin 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalarına özgü tipik Akdeniz iklim koşullarını yansıtmaktadır.

18 Mayıs Pazar günü bulutların arasından ara ara güneş ışıkları görülecek. Gündüz sıcaklıkları 26°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 17°C'ye düşecek. 19 Mayıs Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında olacak. 20 Mayıs Salı günü ise kısmen güneşli olacak ve gündüz sıcaklıkları 25°C olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak. Zaman zaman kısa süreli yağışlar yaşanabilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüzleri güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Serin akşam saatlerinde ise bir ceket almak önerilir.

19 ve 20 Mayıs tarihlerinde hafif yağışlar beklenmektedir. Planladığınız açık hava etkinliklerini bu durumu göz önünde bulundurarak düzenlemeniz faydalı olacaktır. Hava koşullarını düzenli olarak kontrol etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Böylece etkinlikleriniz keyifli ve sorunsuz geçecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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