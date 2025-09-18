Mersin 18 Eylül Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu muhtemel sağanaklarla birlikte 30°C civarında olacak. Bu dönemde nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle hava daha bunaltıcı hissedilebilir. Rüzgar hafif eserse, hava koşulları daha da ağırlaşabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 19 Eylül Cuma günü genellikle güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 29°C civarında seyredecek. 20 Eylül Cumartesi ve 21 Eylül Pazar günleri de açık ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 30°C ile 31°C arasında değişecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır. Mümkünse gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Spor yaparken veya fiziksel aktivitelerde bulunurken aşırı efordan kaçınmak önemlidir. Gerekirse ara vermek, olası sağlık sorunlarını önleyebilir.

Sıcak ve nemli hava koşulları, kalp ve solunum rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu sağlık sorunları olanların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önemlidir. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmaları tavsiye edilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların da dikkatli olmaları gerekmektedir.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek gerekir. Planlarınızı buna göre esnek tutmak, olası olumsuz durumları önleyebilir.