Mersin 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak sıcak olacak. Hava bulutlu, hafif yağmurlu bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 22°C'ye düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C civarında kalacak. Hava yine parçalı bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı ise %68 civarında seyredecek.

23 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığının 24°C civarında olması bekleniyor. Hafif yağmurlar devam edecek. Cuma günü hava sıcaklığı 26°C'ye yükselecek. Hafif yağmurların sürmesi tahmin ediliyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının 27°C civarında olması öngörülüyor. Hafif yağmurların tekrar etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak da gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması faydalı olacaktır. Yağmur ihtimalini göz önünde bulundurmalılar. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Vücut ısısının da yükselmesi muhtemeldir. Bol su içmek gereklidir. Güneş ışığından korunmak önem taşıyor.