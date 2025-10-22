HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 22 Ekim 2025 tarihinde hava durumu sıcaklık ve hafif yağmurla şekillenecek. Gündüz sıcaklığı 25°C, akşam 22°C ve gece 20°C olacak. Ayrıca, rüzgar kuzeydoğudan esecek. 23 Ekim'de sıcaklık 24°C, ardından 26°C'ye çıkacak. Yağmurlar devam edecek. Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek ve bol su içmek önemli. Açık hava etkinlikleri için hazırlıklı olmak, nemin etkilerini göz önünde bulundurmak faydalı olacak.

Mersin 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak sıcak olacak. Hava bulutlu, hafif yağmurlu bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 22°C'ye düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C civarında kalacak. Hava yine parçalı bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı ise %68 civarında seyredecek.

23 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığının 24°C civarında olması bekleniyor. Hafif yağmurlar devam edecek. Cuma günü hava sıcaklığı 26°C'ye yükselecek. Hafif yağmurların sürmesi tahmin ediliyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının 27°C civarında olması öngörülüyor. Hafif yağmurların tekrar etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak da gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması faydalı olacaktır. Yağmur ihtimalini göz önünde bulundurmalılar. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Vücut ısısının da yükselmesi muhtemeldir. Bol su içmek gereklidir. Güneş ışığından korunmak önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyorEge’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış varMeteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.