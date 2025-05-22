Mersin 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu gündüz saatlerinde 31°C, gece saatlerinde ise 22°C civarında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Aynı zamanda bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları şöyle olacak: 23 Mayıs Cuma günü 29°C, 24 Mayıs Cumartesi günü 27°C ve 25 Mayıs Pazar günü 29°C civarında sıcaklık öngörülüyor. Bu tarihlerde hava bulutlu ve güneşli bir seyir izleyecek. Özellikle 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde, bulutlu ve güneşli hava koşulları hakim olacak.

Mersin'de Mayıs ayı, ortalama 24 mm yağış ile nem oranının %72 civarında olduğu bir dönemdir. Bu durum, hava koşullarının genellikle sıcak ve nemli geçtiğini gösterir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gereklidir.

Sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların bazı önlemler alması faydalıdır. Güneş ışınlarından korunmak için uygun önlemler alınmalıdır. Bol su tüketmelerinin yanı sıra hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ani yağışlara karşı şemsiye veya yağmurluk taşımak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

Mersin'de 22 Mayıs 2025 ve takip eden günlerdeki hava koşulları tipik Mayıs ayı iklimine uygun olarak sıcak ve nemli olacak. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir deneyim için dikkate alınmalıdır.