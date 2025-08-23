HABER

Mersin 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 28°C civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %63 ile %78 arasında değişecek.

24 ve 25 Ağustos tarihlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 30°C ile 32°C arasında, gece sıcaklıkları ise 24°C ile 26°C arasında olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünde orta şiddette esecek. Nem oranı %61 ile %89 arasında değişecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi önerilmektedir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme zorlaşacaktır. Bu nedenle hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken aşırı efordan kaçınılmalı ve gerektiğinde ara verilmelidir. Bu önlemler, sıcak ve nemli hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

