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Mersin 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16°C civarında, gece ise 6°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Nisan ayı ortalamalarının biraz üzerinde. Mersin'de Nisan ayında ortalama gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 8.9°C olarak kaydedilmektedir.

Mersin 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günlerinde hava koşullarının benzer şekilde açık ve güneşli olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklarının 17°C civarına yükselebileceği, gece ise 6-7°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde Mersin'deki ortalama gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 6°C olarak kaydedilmektedir.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlamak ve doğa yürüyüşleri yapmak ideal olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, yanınızda hafif bir ceket bulundurmanızda yarar vardır. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olacağından, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Bu dönemde Mersin'deki ortalama nem oranı %70 civarındadır.

Güzel havayı değerlendirirken çevre temizliğine de özen göstermek, doğayı korumak adına sorumluluklarımız vardır. Açık hava etkinlikleri sırasında çevreye zarar vermemek ve doğayı temiz tutmak, hem kendimiz hem de gelecek nesiller için önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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