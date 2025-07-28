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Mersin 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak.

Mersin 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mersin'de 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C civarında, gece ise 25°C civarında olması bekleniyor. Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Çarşamba ve Perşembe günlerinde hava bulutlu ve güneşli aralıklarla devam edecek. Sıcaklıklar 32°C civarında seyredecek.

Mersin'in Temmuz ayı genellikle sıcak ve nemli geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 20°C civarındadır. Bu dönemde nem oranı yüksek seyreder. Nem, hava sıcaklığını daha hissedilir kılabilir. Temmuz ayında yağış miktarı düşüktür. Bu durum, güneşli günlerin daha fazla olmasını sağlar.

Sıcak hava koşulları, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Yağışlı bir gün planlıyorsanız, yanınızda su geçirmez bir şemsiye bulundurmalısınız. Ayrıca, uygun ayakkabılar giymek, olası ıslak zeminlerden korunmanıza yardımcı olur.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve nemli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Uygun önlemler alarak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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