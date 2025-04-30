Mersin 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Mersin'de bugün hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 23°C'lik bir maksimum sıcaklık ve 16°C'lik bir minimum sıcaklık beklenmektedir. Bu dönemde, Mersin'de ortalama sıcaklıklar 14°C ile 18°C arasında değişmektedir. Yağış miktarı yaklaşık 32 mm olacaktır.

1 Mayıs Perşembe günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 12°C arasında değişecektir. 2 Mayıs Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 20°C ile 12°C arasında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 21°C ile 12°C arasında seyredecektir. Bu dönemde ortalama sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişmektedir. Yağış miktarı yaklaşık 24 mm olacaktır.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sağanak yağışlar ve hafif yağmurlar, dışarıda vakit geçirenlerin ıslanmasına neden olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etmelisiniz. Ayrıca, yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini unutmayın. Yola çıkmadan önce trafik durumunu kontrol etmek önemlidir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları beklenmektedir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu dikkate almanız, olası olumsuzlukları en aza indirmek açısından önemlidir.