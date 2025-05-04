Mersin 4 Mayıs Pazar hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, yer yer sağanak yağışların etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 23°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 13°C civarında bekleniyor. Bu dönem boyunca, hava sıcaklıkları ortalama 18°C ile 22°C arasında değişmektedir.

5 Mayıs Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 13°C arasında seyredecek. 6 Mayıs Salı günü bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 23°C ile 14°C arasında olacak. Genel olarak, Mayıs ayında Mersin'deki sıcaklıklar ortalama 18°C ile 22°C arasında değişmekte ve yağış miktarı 24 mm civarındadır.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışların etkili olacağı günlerde, dışarı çıkarken yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse katları çıkarıp eklemek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların 13°C ile 24°C arasında değişmesi nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak giyinmek, gün ortasında ise daha hafif kıyafetler tercih etmek uygundur.

Mersin'de Mayıs ayı boyunca ortalama %72 nem oranı ve 3 yağmurlu gün beklenmektedir. Bu nedenle, nemli günlerde terlemeyi azaltmak için hafif ve nefes alabilir kumaşlardan yapılmış kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumalısınız. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmemelisiniz.

Mersin'de 4 Mayıs 2025 Pazar günü yer yer sağanak yağışların etkili olacağı bekleniyor. 5 ve 6 Mayıs'ta ise kısmen güneşli ve kısa süreli sağanaklar görülecek. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinerek ve gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.