HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 4 Mayıs Pazar hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 4 Mayıs Pazar hava durumu açıklandı. Mersin'de bugün hava durumu yer yer sağanak yağışlı olacak.

Mersin 4 Mayıs Pazar hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Mersin'de 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, yer yer sağanak yağışların etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 23°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 13°C civarında bekleniyor. Bu dönem boyunca, hava sıcaklıkları ortalama 18°C ile 22°C arasında değişmektedir.

5 Mayıs Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 13°C arasında seyredecek. 6 Mayıs Salı günü bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 23°C ile 14°C arasında olacak. Genel olarak, Mayıs ayında Mersin'deki sıcaklıklar ortalama 18°C ile 22°C arasında değişmekte ve yağış miktarı 24 mm civarındadır.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışların etkili olacağı günlerde, dışarı çıkarken yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse katları çıkarıp eklemek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların 13°C ile 24°C arasında değişmesi nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak giyinmek, gün ortasında ise daha hafif kıyafetler tercih etmek uygundur.

Mersin'de Mayıs ayı boyunca ortalama %72 nem oranı ve 3 yağmurlu gün beklenmektedir. Bu nedenle, nemli günlerde terlemeyi azaltmak için hafif ve nefes alabilir kumaşlardan yapılmış kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumalısınız. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı ihmal etmemelisiniz.

Mersin'de 4 Mayıs 2025 Pazar günü yer yer sağanak yağışların etkili olacağı bekleniyor. 5 ve 6 Mayıs'ta ise kısmen güneşli ve kısa süreli sağanaklar görülecek. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinerek ve gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu'nun Azerbaycan ziyareti ertelendiNetanyahu'nun Azerbaycan ziyareti ertelendi
ABD ziyaretinde rahatsızlanmıştı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ülkesine döndüABD ziyaretinde rahatsızlanmıştı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ülkesine döndü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Sıfır otomobilde mayıs zammı! İşte en ucuz aracın fiyatı...

Karamehmet'in gelininin bağışını duyunca dayanamadı! 4 milyar dolar hatırlatması...

Karamehmet'in gelininin bağışını duyunca dayanamadı! 4 milyar dolar hatırlatması...

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

1,7 milyar dolarlık vurgun yaptılar! Eski sevgili konuşunca foyaları ortaya çıktı: Aralarında belediye, tapu çalışanları da var

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

İkisi de yalnız yaşıyordu! 50 yaşındaki cani 21 yaşındaki yan komşusu kadını katletti

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'CHP'li vekiller istifa edecek' tartışmalarına AK Parti'den yanıt! Seçim için itiraz etmeyecekleri tarihi açıkladılar

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kimliği şaşkına çevirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.