Mersin'de 459 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Mersin'de polisin yaptığı çalışmada, kargoyla gönderilen koliler içerisinde yüzlerce kaçak parfüm ele geçirildi. 1 şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık yapan ve haksız kazanç elde eden kişilere yönelik çalışmalarda kargo firmalarına gelen ürünlerle ilgili denetimler gerçekleştirdi.

KAÇAK PARFÜM OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan denetimlerde kolilere gizlenmiş çeşitli markalarda 459 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
