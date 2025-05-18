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Mersin'de acı olay! 20 yaşındaki genç boğuldu

Mersin’de serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Ahmet A. boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de acı olay! 20 yaşındaki genç boğuldu

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Menderes Mahallesi Soli sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ahmet A.'nın bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde inceleme yapan dalgıç polisler, kıyıdan 300 metre açıkta buldukları Ahmet A.'yı karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ahmet A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet A.'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin boğulma
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