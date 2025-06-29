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Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri ve 11 arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışması yürütülen bölgede inceleme yapan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, ekiplerden bilgi aldı.

Yangında yaklaşık 15 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin
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