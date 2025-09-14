HABER

Mersin'de bir kişi gece denize girip, boğuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece denize giren Erol Türkdoğan (55), boğuldu. Türkdoğan’ın cansız bedeni, incelemeler için Erdemli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kızkalesi yakınlarındaki sahilde meydana geldi. Denize açılan üç arkadaştan Erol Türkdoğan’ın bir süre sonra kıyıya dönmemesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunan Türkdoğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkdoğan’ın cansız bedeni, incelemeler için Erdemli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
