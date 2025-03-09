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  4. Mersin’de çilekte zirai dondan olumsuz etkilendi

Mersin’de çilekte zirai dondan olumsuz etkilendi

09.03.2025 12:51
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Mersin'in Silifke ilçesinde çilekte hasat sürerken, etkili olan zirai dondan dolayı çilekte yüzde 20'ye varan kayıp yaşandığı bildirildi.

Mersin’de çilekte zirai dondan olumsuz etkilendi

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde çileğin hasadı sürerken, kilosu 85 liradan tarlada alıcı buluyor. Bu yıl Silifke genelinde açık arazide 5 bin ila 6 bin dönüm, sera ve topraksız üretimde ise 2 bin dönüm alanda üretim yapıldığını belirten, Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi Mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.

"YÜZDE 10 iLA YÜZDE 20 KAYBIMIZ VAR"

Kışın bile açıkta çilek hasadı yapıldığını belirten Kaynar, "Bu sezon 40 ila 50 bin ton rekolte bekliyoruz. Geçen haftaki soğuklardan dolayı yüzde 10 ila yüzde 20 kaybımız var. Çiçekte zayiatlarımız var. Şu anda ürünlerimiz toplanmaya başlandı. İç piyasaya 85 liradan çilek satıyoruz. Önümüzde ki hafta ihracata başlayacağız. Çiftçilerimize uyarılarda bulunup, iyi bir üretim yapmak istiyoruz. Bereketli bir sezon diliyorum" dedi. İlçe genelinde Nisan ayının son günlerinden itibaren çilek bolluğu beklenirken, ilçede, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çilek Mersin
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