HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin'de dehşet: Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti!

Dehşet veren olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, av tüfeğiyle 13 yaşındaki çocuğu öldürüp, kuzenini de yaralandıktan sonra otomobilini yakıp intihar etti. Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.

Mersin'de dehşet: Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti!

Olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi’nin meydanında meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Yasin Ataş, otomobilini park edip elinde av tüfeğiyle sokağa çıktı.

Mersin de dehşet: Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti! 1

Bu sırada Ataş, 33 BBZ 280 plakalı araçla ekmek almaya meydana gelen kuzenler Emir Ali Aktaş (13) ile Mustafa Aktaş'a (20) araçlarındayken ateş açtı. Otomobilini de yakan Ataş, son olarak aynı silahla kendini vurdu.

Mersin de dehşet: Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti! 2

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Aktaş ise ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Mersin de dehşet: Ekmek almaya giden çocuğu öldürüp intihar etti! 3

Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde yeni rota...Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde yeni rota...
Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığını kızı Ceren Önder Kandemir açıkladıSırrı Süreyya Önder'in mal varlığını kızı Ceren Önder Kandemir açıkladı

Anahtar Kelimeler:
İntihar Mersin Tarsus katil av tüfeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.