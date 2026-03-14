Mersin'de emniyetin ek binasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Mersin'de Emniyet Müdürlüğünün ek binasında asansör boşluğunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine gelen Vali Atilla Toros, "Tedbir amaçlı olarak arkadaşlarımız binayı boşalttı, herhangi bir can kaybı ve yaralamız yok" dedi.

Yangın, merkez Akdeniz İlçesi Yenimahalle'de bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'nün 5 katlı ek hizmet binasında çıktı. Alınan bilgiye göre, ek hizmet binasının en üst katında asansör boşluğundaki elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanları fark eden polisler yangın tüpleri ile müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın söndürüldü. Mersin Valisi Atilla Toros'ta olay yerine gelerek bilgi aldı.

"UFAK ÇAPLI BİR YANGIN"

Yangınla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Vali Atilla Toros, "Emniyetimizin ek binasının en üst katında asansör boşluğunda elektrik panosundaki arızadan çıktığını değerlendirdiğimiz ufak çaplı bir yangınımız oldu. Çok kısa sürede hem binadaki arkadaşlarımızın yangın tüpleriyle hem de itfaiyenin kısa sürede intikaliyle beraber en ufak bir sıkıntı olmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Alt katlara sirayet eden bir sıkıntı yok. Tedbir amaçlı olarak arkadaşlarımız binayı boşalttı. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

