Mersin'de feci kaza kamerada: Motosikletlinin çarptığı 2 çocuk yola savruldu! Annenin feryadı yürek burktu

İçerik devam ediyor

Mersin'de karşıya geçmek için koşan 5 ve 7 yaşındaki 2 kardeşe motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kazada çocuklardan biri öldü, sürücü ile birlikte diğer çocuk yaralandı. Olay yerine koşan annenin feryadı yürek burktu.

Kaza, merkez Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi 5856 no'lu sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki İsra ile 7 yaşındaki Muhammed Elosman kardeşler yaya olarak koşarak karşıya geçmeye çalışırken, sokaktan hızla gelen Y.E.K. (20) idaresindeki 31 N 0625 plakalı motosiklet çarptı.

Mersin de feci kaza kamerada: Motosikletlinin çarptığı 2 çocuk yola savruldu! Annenin feryadı yürek burktu 1

Çarpmanın etkisi ile çocuklar ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Anne feryat ederken çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak çocukları, yolun kenarına taşıyıp sağlık ekiplerine haber verdi.

Mersin de feci kaza kamerada: Motosikletlinin çarptığı 2 çocuk yola savruldu! Annenin feryadı yürek burktu 2

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulansa alarak müdahale etti. Çocuklardan 5 yaşındaki kız kardeş İsra hayatını kaybederken, diğer çocuk ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edildi.

Mersin de feci kaza kamerada: Motosikletlinin çarptığı 2 çocuk yola savruldu! Annenin feryadı yürek burktu 3

Olayla ilgili soruşturma sürerken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çocukların karşıya geçmeye çalıştığı anda gelen motosikletin çarpma anları ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

Mersin de feci kaza kamerada: Motosikletlinin çarptığı 2 çocuk yola savruldu! Annenin feryadı yürek burktu 4

Tedavisi tamamlanan motosiklet sürücüsünün ise gözaltına alındığı, adli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

(İHA)

