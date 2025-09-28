Mersin'de izinsiz pazar kaldırıldı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Gündoğdu Mahallesi 141. Cadde üzerinde seyyar satıcılar izinsiz pazar kurmuştu. Bu durum, hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkiledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar gürültü ve çevre kirliliği nedeniyle şikayette bulundu. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener’in talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Seyyar satıcılar alandan uzaklaştırıldı. Çevreyi kirleten ve gürültü çıkaran satıcılara ceza kesildi. Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, uygulamanın kararlılıkla süreceğini belirtti. Pazarın kaldırılmasıyla birlikte cadde üzerindeki trafik rahatladı.

