HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin'de izinsiz pazar kaldırıldı

Akdeniz Belediyesi, izinsiz kurulan pazarı kaldırdı. Pazarın kaldırılmasıyla birlikte cadde üzerindeki trafik rahatladı.

Mersin'de izinsiz pazar kaldırıldı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Gündoğdu Mahallesi 141. Cadde üzerinde seyyar satıcılar izinsiz pazar kurmuştu. Bu durum, hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkiledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar gürültü ve çevre kirliliği nedeniyle şikayette bulundu. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener’in talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Seyyar satıcılar alandan uzaklaştırıldı. Çevreyi kirleten ve gürültü çıkaran satıcılara ceza kesildi. Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, uygulamanın kararlılıkla süreceğini belirtti. Pazarın kaldırılmasıyla birlikte cadde üzerindeki trafik rahatladı.

(İHA)

Mersin de izinsiz pazar kaldırıldı 1

Mersin de izinsiz pazar kaldırıldı 2

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıİstanbul'da 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İstanbul'da çaldıkları araçları "change" yaparak veya parçalayarak satan 4 zanlı tutuklandıİstanbul'da çaldıkları araçları "change" yaparak veya parçalayarak satan 4 zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Mersin Pazar denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.