HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin'de kayısı ağaçları çiçek açtı

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ağaçları çiçek açtı.

Mersin'de kayısı ağaçları çiçek açtı

Hava sıcaklığının 19 dereceye çıktığı Selamlı Mahallesi'nde kayısı ağaçları çiçeklendi.

Beyaza bürüyen kayısı bahçeleri, dronla görüntülendi.

"ÇİÇEKLENMEDE AÇILIŞ ORANI ÇOK GÜZEL"

Mahalle Muhtarı Sedat Güleç, AA muhabirine, havaların iyi gitmesi ve yağışların artmasının bahçelerde çiçeklenmeyi sağladığını söyledi.

Bölgede özellikle "cebas red" olarak adlandırılan kayısı türünün ağaçlarında renk cümbüşü yaşandığını dile getiren Güleç, "Ağaçlarımız inşallah don, soğuk ve doludan etkilenmez. Çiçeklenmede açılış oranı çok güzel. İnşallah çiftçimizin yüzü güler. Mut'ta kayısı çiçek açmışsa çiftçimizin de umudu açmış demektir." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahkemede erken doğum alarmı! Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldıMahkemede erken doğum alarmı! Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Son dakika | Trump'ın evine izinsiz girmeye çalıştı! ABD'de alarmSon dakika | Trump'ın evine izinsiz girmeye çalıştı! ABD'de alarm

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kayısı Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.