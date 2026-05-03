Mersin'de kontrolden çıkan tırın çarptığı baraka iş yeri yıkıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın çarptığı yol kenarındaki atıl baraka iş yeri yıkıldı.

A.K. idaresindeki tır, sağanağın etkisiyle kayganlaşan Tekmen Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yan şekilde sürüklenip karşı şeride geçen tır, yol kenarındaki baraka iş yerine çarptı.

Bu sırada karşıdan ilerleyen panelvanın sürücüsü, ani manevra yapıp diğer şeride geçerek tıra çarpmaktan son anda kurtuldu. Yoldaki bir yaya da koşarak tırdan uzaklaştı.

Atıl durumdaki barakanın yıkıldığı kazada yaralanan sürücü A.K, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Tırın barakaya çarpması, panelvan sürücüsü ve yayanın kazadan kurtulması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

