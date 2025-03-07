Mersin’de küçük tüp yangın çıkardı: Ateşler etrafa sıçradı çadırlar zarar gördü…

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu kişilerin barındığı bir çadırda, küçük tüp nedeniyle çıkan yangın hızla yayıldı. Alevler, ilk çadırı tamamen sararken, yangın kısa sürede diğer çadıra da sıçrayarak büyük zarara yol açtı. Yangının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tüpten kaynaklı çıkan yangında 2 çadır kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi kanal boyu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir çadırda, küçük tüpten kanyaklı yangın çıktı.

Alevlerin çadırı tutuşturarak diğer çadıra da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü ancak 2 çadır ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır