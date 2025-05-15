HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Mersin'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmen hakkında karar!

Mersin iğrenç olay! Mersin'in Mut ilçesinde 4 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni tutuklandı.

Mersin'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmen hakkında karar!

Olay, ilçeye bağlı Aşağıköselerli İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda görev yapan sınıf öğretmeni E.C. (37), üçüncü sınıf öğrencileri S.G.E. (9), H.K.K. (9), H.H.B. (9) ve Ş.L.K.'ye (9) yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

AİLELERİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI!

İstismar iddiaları, ailelerin Mut Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri öğretmen E.C.’yi bugün gözaltına alındı. Mut Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen öğretmen E.C., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hindistan ve Pakistan ateşkesi uzatıldıHindistan ve Pakistan ateşkesi uzatıldı
CHP'li Ağbaba'dan Diyanet'e 'çiftlik' eleştirisiCHP'li Ağbaba'dan Diyanet'e 'çiftlik' eleştirisi

Anahtar Kelimeler:
Mersin öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Dehşet anları ortaya çıktı; yaralı halde metrelerce koştu

Dehşet anları ortaya çıktı; yaralı halde metrelerce koştu

Erdoğan: "Üniter yapı tartışma konusu değil"

Erdoğan: "Üniter yapı tartışma konusu değil"

İYİ Partili Turhan Çömez: "Şu an kapalı kapılar ardında pazarlıklar var aylardır sürüyor"

İYİ Partili Turhan Çömez: "Şu an kapalı kapılar ardında pazarlıklar var aylardır sürüyor"

MEB tatil tarihlerini açıkladı...

MEB tatil tarihlerini açıkladı...

Türk havacılık şirketine Hindistan'dan sert yaptırım

Türk havacılık şirketine Hindistan'dan sert yaptırım

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.