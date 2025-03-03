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Mersin'de okullar Ramazan yardımı yapacak: “Öğrencilerimize bu değerleri aşılamak istiyoruz”

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.03.2025 14:41
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Lütfiye Keskin İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla anlamlı bir Ramazan yardımı gerçekleştirildi. Okulun düzenlediği kampanya kapsamında toplanan gıda malzemeleri, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere özenle hazırlanan kolilerle dağıtıma hazır hale getirildi.

Mersin'de okullar Ramazan yardımı yapacak: “Öğrencilerimize bu değerleri aşılamak istiyoruz”

Geleneksel hale gelen yardım etkinliği kapsamında, temel gıda malzemeleri ve çeşitli ihtiyaç ürünleri titizlikle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere düzenlendi. Öğrenciler, paylaşma ve dayanışma bilinciyle hazırlıklara destek olurken, okul yönetimi ve öğretmenler de bu anlamlı projeye rehberlik etti.

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“ÖĞRENCİLERİMİZE BU DEĞERLERİ AŞILAMAK İSTİYORUZ”

Okul yetkilileri, "Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel yaşandığı dönemlerden biri. Biz de öğrencilerimize bu değerleri aşılamak ve ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa destek olabilmek için bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.

RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Dağıtımların Ramazan ayı içerisinde yapılacağı belirtilirken, okul yetkilileri gelecek yıllarda da bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini vurguladı.

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RAMAZAN AYININ DEĞERLERİ

Ramazan ayı, sadece oruç tutmanın ötesinde, paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerleri de ön plana çıkarıyor. İslam dünyasında manevi bir arınma dönemi olarak kabul edilen Ramazan, insanları yardımlaşmaya teşvik ederken, aynı zamanda sabır, şükür ve empati duygularını güçlendiriyor. İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar, toplumda dayanışma ruhunu pekiştirirken, bireylerin gönüllerinde sevgi ve anlayışa kapı aralıyor. Ramazan, bir yandan dini sorumlulukları yerine getirmek, diğer yandan da toplumsal bağları kuvvetlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan Sosyal Yardım ramazan ayı
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