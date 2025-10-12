HABER

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu! Toroslar'da bazı ağaçlar devrildi

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Toroslar ilçesinde bazı ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafik aksadı.

Yağışla başlayan şiddetli rüzgarda Toroslar ilçesinde bazı ağaçlar devrildi.

Yenişehir Belediyesince Kushimoto Sokağı'nda organize edilen 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, olumsuz hava koşulları nedeniyle sona erdirildi.

Su birikintilerinin oluştuğu sokakta kurulan çadırlar ve stantlar, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Bazı firmaların ürünlerinin zarar gördüğü festival alanında temizlik çalışması başlatıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

