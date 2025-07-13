HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

C.T. (20) yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde Ş.G.Y. (26) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Emrullah Demirbaş (19) yaşamını yitirdi, sürücü C.T. ile H.B. (20) ve E.A. (20) ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Ş.G.Y. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Kazada 5 kişi yaralandıŞanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Kazada 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilere açık mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilere açık mesaj

Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken Ahmet Özer paylaşımı

MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken Ahmet Özer paylaşımı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

'Herkes altını pohpohlarken...' Uzman isim 'bedava diyorduk' diyerek işaret etti! 'Şaşırtıcı olmaz, gaza gelmeyin'

'Herkes altını pohpohlarken...' Uzman isim 'bedava diyorduk' diyerek işaret etti! 'Şaşırtıcı olmaz, gaza gelmeyin'

Ankara’da 3 kişinin öldüğü yangında, sitede yaşayanlardan olay iddia! 'Yangın alarm sistemi devreye girmedi'

Ankara’da 3 kişinin öldüğü yangında, sitede yaşayanlardan olay iddia! 'Yangın alarm sistemi devreye girmedi'

Yaz sıcağına ilginç çözüm! Köydeki evinin bahçesine kendi aquaparkını yaptı

Yaz sıcağına ilginç çözüm! Köydeki evinin bahçesine kendi aquaparkını yaptı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.