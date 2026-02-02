HABER

Mersin Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 2 Şubat 2026 hava durumu, değişken koşullarla birlikte 15-16 derece aralığında seyredecek. Öğle saatlerinde kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Nem yüksek, rüzgar ise 20-25 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar sürecek ve 3 ile 5 Şubat arasında ani hava değişimleri görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almak ve kat kat giyinmek önem taşıyor. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır.

Doğukan Akbayır

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi, Mersin'de hava koşulları değişken olacak. Hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar ise saatte 20 - 25 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken kalacak. 3 Şubat Salı günü hava sıcaklığı yine 15 - 16 derece civarında olacak. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 14 - 15 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 5 Şubat Perşembe günü ise hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında seyredecek. Bulutlu bir havanın etkili olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek fayda sağlayacaktır. Yanınıza bir şemsiye almak da iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerekiyor. Açık alanlarda vakit geçirmektense rüzgarın etkisini azaltacak bölgeleri tercih edebilirsiniz.

