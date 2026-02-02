Mersin Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi, Mersin'de hava koşulları değişken olacak. Hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar ise saatte 20 - 25 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken kalacak. 3 Şubat Salı günü hava sıcaklığı yine 15 - 16 derece civarında olacak. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 14 - 15 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 5 Şubat Perşembe günü ise hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında seyredecek. Bulutlu bir havanın etkili olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek fayda sağlayacaktır. Yanınıza bir şemsiye almak da iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerekiyor. Açık alanlarda vakit geçirmektense rüzgarın etkisini azaltacak bölgeleri tercih edebilirsiniz.