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Mersin Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 2 Temmuz'da hava durumu güneşli ve keyifli geçecek. Sıcaklık 23 ile 31 derece arasında seyredecek. Nem oranı %66 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5 kilometre ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde de havanın genel olarak benzer şekilde güneşli devam etmesi bekleniyor. Özellikle Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Açık hava etkinlikleri için önlemler alınması öneriliyor.

Mersin Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

2 Temmuz 2026 Perşembe günü Mersin'de hava durumu keyifli olacak. Hava gün boyunca genellikle güneşli. Sıcaklıklar 23 ile 31 derece arasında değişecek. Nem oranı %66 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 5 kilometre olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal.

Önümüzdeki günlerde Mersin hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 ile 31 derece arasında olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü de hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 24 ile 31 derece arasında değişecek. 5 Temmuz Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 24 ile 31 derece arasında olacak. Pazar günü hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

Bugünlerde güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmek de önerilir. Hafif kıyafetler tercih edin. Pazar günü için açık hava etkinliklerini gözden geçirin. Yağış ihtimaline karşı alternatif planlar yapmak akıllıca olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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