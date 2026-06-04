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Mersin Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 4 Haziran 2026 tarihinde hava durumu genellikle güneşli olacak ve sıcaklık gündüz 25 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak, özellikle 4 ve 6 Haziran tarihlerinde dikkatli olunması öneriliyor. Planlarınızı esnek tutmak faydalı olacaktır.

Mersin Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Mersin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe, Mersin'de hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında. Gece ise 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Bölgedeki bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 18 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli kalacak. Cuma, 5 Haziran 2026, sıcaklık 26 ile 27 derece arasında olacak. Cumartesi, 6 Haziran 2026, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Pazar, 7 Haziran 2026, hava sıcaklığı 27 ile 28 derece olacak. Güneşli bir gün geçirilmesi tahmin ediliyor.

Mersin'deki hava durumu, açık hava etkinlikleri açısından uygun. Ancak, 4 ve 6 Haziran tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Hava durumu kontrol edilmeden açık hava planları yapılmamalı. Planlarınızı esnek tutmak, faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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