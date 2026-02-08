Mersin Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Şubat 2026 Pazar günü, Mersin'de hava durumu bulutlu ve güneşli. Hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 12.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:38, gün batımı saati 18:15 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 9 Şubat Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında seyredecek. 10 Şubat Salı günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında olacak. 11 Şubat Çarşamba günü de sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 8 ile 15 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenleyin. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giyin. Su geçirmez giysiler tercih edebilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olun. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont veya yağmurluk kullanın. Bu şekilde Mersin'deki hava koşullarına uyum sağlayabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.