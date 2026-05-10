Mersin Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 10 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 24 ile 20 derece arasında değişiyor. Bu güzel havada sahil kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Açık hava etkinliklerine katılmak için de ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mayıs Pazartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 23 ile 18 derece arasında değişecek. 12 Mayıs Salı günü ise hava açık olacak. Sıcaklık 22 ile 19 derece arasında seyredecek. 13 Mayıs Çarşamba günü hava yine açık. Sıcaklık 22 ile 17 derece arasında değişim gösterecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20 ile 24 derece arasında kalacak. Hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst giymek rahatlık sağlayacaktır. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Böylece planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.