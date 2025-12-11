HABER

Mersin Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'deki hava durumu, 11 Aralık 2025 Perşembe günü hafif yağmurlu bir seyir izliyor. Sıcaklık 16 derece civarında ölçülmesi bekleniyor. Dışarı çıkacakların sabah ve akşam saatlerinde yağmurluk veya şemsiye bulundurması önem taşıyor. Gelecek günlerde ise açık ve güneşli hava, 17 dereceye kadar yükselebilir. Bu süre zarfında serin havadan korunmak için hafif ceket giymek faydalı olacaktır.

Ufuk Dağ

Mersin'de bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe, hava hafif yağmurlu. Sıcaklık 16 derece civarında ölçülecek. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacaklar, hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmalı. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için önemlidir.

Gelecek günlerde hava durumu daha sakin olacak. 12 Aralık Cuma günü, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. 13 Aralık Cumartesi günü de benzer hava bekleniyor. Yine açık hava ve 17 derece sıcaklık görülecek. 14 Aralık Pazar günü de hava açık kalacak. Sıcaklık 16 derece civarına düşecek.

Bu süreçte, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket veya kazak giymek faydalı olacaktır. Serin havadan korunmak açısından bu önemlidir. Güneşli günlerde dışarıda olanlar için güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından gereklidir.

Mersin'de hava durumu genel olarak ılıman ve sakin sürecek. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sağlamaktadır. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler rahatlıkla plan yapabilir.

hava durumu Mersin
