Mersin Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Hava durumu, 12 Şubat 2026 Perşembe günü Mersin'de yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişecek. Yağışların gün boyu sürmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı, havayı daha soğuk hissettirebilir.

Rüzgar kuzey yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 7 kilometre olacak. Bu durum, açık alanlarda hafif bir serinlik yaratabilir. Mersin'deki hava koşulları dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Şubat Cuma günü şiddetli yağmur bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü orta şiddetli yağmur düşecek. 15 Şubat Pazar günü ise açık hava koşulları hakim olacak. Sıcaklıkların 11 ile 16 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilebilir. Uygun ayakkabılar da gereklidir. Açık alanlarda rüzgarın etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Trafikte dikkatli olunması önem taşıyor. Araçların bakımının düzenli yapılması da unutulmamalıdır.