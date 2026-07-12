HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 12 Temmuz 2026'da hava durumu, Akdeniz İklimi'nin etkisiyle güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 32 derece, gece ise 25 derece olacak. Ayrıca önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz'da ve 14 Temmuz'da 32 derece, 15 Temmuz'da ise 33 dereceye yükselecek. Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri ve gölgelik alanlarda kalmaları öneriliyor.

Mersin Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Mersin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mersin'de 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu, Akdeniz İklimi'nin tipik özelliklerini gösterecek. Hava sıcaklığı gündüz 32 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 25 dereceye düşecek. Hava genelde güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı yine 32 derece civarında olacak. 14 Temmuz Salı günü sıcaklık aynı seviyede kalacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 33 dereceye yükselecek. Bu günlerde hava durumu güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Gölgelik alanlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek gereklidir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Alınacak bu önlemler sağlığı korur. Ayrıca yazın tadını daha iyi çıkarmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD saldırdı, İran karşılık verdi! Birçok ülkede sirenler çaldıABD saldırdı, İran karşılık verdi! Birçok ülkede sirenler çaldı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattıİran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Bellingham takımını sırtladı! İngiltere yarı finalde: Haaland veda etti

Bellingham takımını sırtladı! İngiltere yarı finalde: Haaland veda etti

Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.