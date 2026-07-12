Mersin Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu, Akdeniz İklimi'nin tipik özelliklerini gösterecek. Hava sıcaklığı gündüz 32 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 25 dereceye düşecek. Hava genelde güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı yine 32 derece civarında olacak. 14 Temmuz Salı günü sıcaklık aynı seviyede kalacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 33 dereceye yükselecek. Bu günlerde hava durumu güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Gölgelik alanlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek gereklidir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Alınacak bu önlemler sağlığı korur. Ayrıca yazın tadını daha iyi çıkarmanıza yardımcı olur.