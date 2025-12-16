Mersin Hava Durumu! 16 Aralık Salı Mersin hava durumu nasıl?

16 Aralık 2025 Salı günü Mersin'de hava durumu 13 - 20 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli geçecek. Gün boyunca hafif bulutlar görülecek. Ancak yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde seyredecek. 17 Aralık Çarşamba günü 15 - 20 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Bol güneş ışığı ile açık bir hava hakim olacak. 18 Aralık Perşembe günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıklar yine 15 - 20 derece civarında kalacak. Bol güneş ışığı etkili olacak.

19 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları yine 15 - 20 derece olacak. Ancak bulutluluk artacak. Hafif yağış ihtimali mevcut. Bu dönemde genel olarak hava koşulları 15 - 20 derece arasında seyredecek. Güneş ışığı etkili olmaya devam edecek.

