Mersin Hava Durumu! 16 Aralık Salı Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 16 Aralık 2025'te hava durumu 13 - 20 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir gün geçirecek şehirde hafif bulutlar görülecek. Yağış beklenmiyor, rüzgar hafif esecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklık aralığı devam edecek. 17 ve 18 Aralık'ta açık havanın yanında bol güneş ışığı hakim olacak. 19 Aralık'ta ise bulutluluk artacak, hafif yağış riski mevcut. Genel olarak 15 - 20 derece aralığında sıcaklıklar devam edecek.

Taner Şahin

16 Aralık 2025 Salı günü Mersin'de hava durumu 13 - 20 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli geçecek. Gün boyunca hafif bulutlar görülecek. Ancak yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde seyredecek. 17 Aralık Çarşamba günü 15 - 20 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Bol güneş ışığı ile açık bir hava hakim olacak. 18 Aralık Perşembe günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıklar yine 15 - 20 derece civarında kalacak. Bol güneş ışığı etkili olacak.

19 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları yine 15 - 20 derece olacak. Ancak bulutluluk artacak. Hafif yağış ihtimali mevcut. Bu dönemde genel olarak hava koşulları 15 - 20 derece arasında seyredecek. Güneş ışığı etkili olmaya devam edecek.

Fakat 19 Aralık'ta bulutluluk artacak. Hafif yağış riski söz konusu. Hava durumunun genel olarak 15 - 20 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Bol güneş ışığı bekleniyor. Ancak 19 Aralık Cuma günü bu hava koşulları değişecek. Bulutlar artacak ve hafif yağış olasılığı olacak.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
