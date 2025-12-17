Mersin Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Mersin'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 16 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Mersin'de dışarıda vakit geçirmek için hava durumu uygun.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 18 Aralık Perşembe günü hava biraz bulutlu. Sıcaklık 15 derece civarında kalacak. 19 Aralık Cuma günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 16 dereceye yükselecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 dereceye ulaşacak. Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava durumu genel olarak 15-17 derece arasında değişecek. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri yapabilir veya doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Bu, cildinizi korumanıza yardımcı olur.

Mersin'de 17 Aralık Çarşamba günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde aynı koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.