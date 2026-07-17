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Mersin Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de hava durumu, 17 Temmuz 2026 Cuma günü için sıcak ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 30 derece civarına ulaşacakken, gece bu değer 25 dereceye düşecek. Yaz aylarında görülen yüksek sıcaklıklar, cilt koruma önlemlerini zorunlu kılıyor. Özellikle öğle saatlerinde ultraviyole ışınları yoğunlaşıyor. Dışarıda vakit geçirecekler, sıvı tüketimine ve güneş koruyucu kullanmaya özen göstermeli.

Mersin Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Mersin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Mersin'de hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 30 derece civarında. Gece sıcaklık ise 25 dereceye düşecek. Bu sıcaklık, Akdeniz iklimine uygun. Yaz aylarında yüksek sıcaklıklar görülüyor.

Mersin'de hava durumu açık ve güneşli. Dışarıda vakit geçireceklerin korunmaları önemli. Özellikle öğle saatlerinde, güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu durumda ultraviyole ışınları yoğunlaşıyor. Cilt üzerinde zararlı etkileri olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 32 derece olacak. 19 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 33 dereceye çıkması öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar, yaz aylarının tipik koşullarını yansıtıyor.

Bu sıcak koşullarda dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde güneş ışınları çok yoğun. Cilt koruyucu ürün kullanmak önemli. Bol su içmek, sağlık sorunlarını önleyebilir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam planlamak daha rahat olacaktır.

Mersin'de 17 Temmuz Cuma ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmak büyük önem taşıyor. Ayrıca, yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi gerekiyor. Böylelikle sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek mümkün olacak.

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hava durumu Mersin
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