Mersin Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Mersin hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Mersin'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık ise 16 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece. Akşam saatlerinde ise 12 derece olacak. Rüzgar 5 kilometre/saat hızla esecek. Rüzgar kuzey yönünden gelecek. Nem oranı sabah %44, akşam ise %57 civarında olacak. Basınç sabah saatlerinde 1025 hPa, akşam saatlerinde ise 1022 hPa civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Aralık Cuma günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklık yine 16 derece civarında seyredecek. 20 Aralık Cumartesi günü de hava az bulutlu kalacak. Sıcaklık yine 16 derece olacak. 21 Aralık Pazar günü hava kapalı olacak. O gün sıcaklık 18 derece civarında ölçülecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık giymek iyi bir fikir olabilir. Gün boyunca güneşli hava mevcut. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.