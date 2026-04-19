Mersin Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 19 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 19 ile 20 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler giymeniz de önem taşır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda fazla vakit geçirmemeye özen göstermelisiniz. Sıcaklık 20 ile 25 derece arasında olduğu günlerde rahat kıyafetler giymelisiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 20 Nisan Pazartesi günü sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Hava koşullarının daha stabil olması bekleniyor. 21 Nisan Salı günü gündüz sıcaklıkları 20 ile 23 derece olacak. Geceleri sıcaklık ise 13 ile 14 derece civarında seyredecek. Bu tarihlerde hava daha güneşli geçecektir.

Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşte uzun süre kalacaksanız güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.