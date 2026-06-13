HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD-İran anlaşmasında kritik viraj! Tahran 'galibiyet' olarak değerlendiriyor!

ABD ile İran arasında savaşı bitiren anlaşma, Tahran cephesinde 'galibiyet' olarak değerlendiriliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün de devam edeceği mesajı vererek, "Kılıcımız her zaman Hürmüz Boğazı’nın üzerinde olacak" dedi. Ayrıca İran ile ABD henüz nükleer konuda anlaşabilmiş değil.

ABD-İran anlaşmasında kritik viraj! Tahran 'galibiyet' olarak değerlendiriyor!
Doğukan Akbayır

ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik süreçte önemli bir aşamaya gelindi. Reuters’ın aktardığına göre, üst düzey bir ABD'li yetkili tarafların ön mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardığını ve ilk anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiğini söyledi.

ABD-İran anlaşmasında kritik viraj! Tahran galibiyet olarak değerlendiriyor! 1

"İRAN BU SAVAŞIN GALİBİDİR"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada taslak metinde değişikliklerin hâlâ mümkün olduğunu belirtirken, “İran bu savaşın galibidir” ifadeleriyle zafer ilan etti.

Kaynaklara göre üzerinde çalışılan mutabakat, İran’ın kapattığı Hürmüz Boğazı’nın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılmasını ve ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırmasını öngörüyor.

Kaynaklara göre anlaşma şartları, Tahran'ın ilk başta önerdikleriyle büyük oranda örtüşüyor. ABD'nin Hürmüz'ün yeniden açılması dışında büyük bir kazanım elde edemediği kaydedilirken İran'ın istediği birçok şartın anlaşmada yer aldığına dikkat çekiliyor.

ABD-İran anlaşmasında kritik viraj! Tahran galibiyet olarak değerlendiriyor! 2

NÜKLEER DÜĞÜMÜ SÜRÜYOR

Nükleer programa ilişkin müzakerelerin ise anlaşmanın ardından ayrı bir süreçte ele alınması planlanıyor.

ABD tarafı, nihai hedefin İran’ın nükleer programının tamamen sona erdirilmesi, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ortadan kaldırılması ve kapsamlı bir denetim mekanizmasının kurulması olduğunu savunuyor.

Ancak Arakçi, İran’ın uranyum stoklarının tamamen kaldırılmasını kabul etmediğini belirterek, Tahran’ın tercih ettiği çözümün yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi olduğunu söyledi.

ABD-İran anlaşmasında kritik viraj! Tahran galibiyet olarak değerlendiriyor! 3

'KILICIMIZ HÜRMÜZ ÜZERİNDE OLACAK'

Taslak anlaşmanın ayrıca ABD tarafından dondurulan milyarlarca dolarlık İran varlığının serbest bırakılmasını ve İran petrolüne yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını içereceği belirtildi.

Arakçi, İran’ın Umman ile birlikte Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği üzerinde kontrol sahibi olacağını ifade ederken, “Kılıcımız her zaman Hürmüz Boğazı’nın üzerinde olacak” dedi.

ABD-İran anlaşmasında kritik viraj! Tahran galibiyet olarak değerlendiriyor! 4

"DAHA GÜÇLÜ VE DAHA HAZIRLIKLI"

İran Devrim Muhafızları Ordusu da yaptığı açıklamada, son çatışmaların ardından ülkenin “her zamankinden daha güçlü ve daha hazırlıklı” olduğunu savundu. Açıklamada, İran’ın askeri caydırıcılığının en üst seviyeye ulaştığı, olası yeni saldırılara karşı anında ve sert yanıt vermeye hazır olunduğu kaydedildi.

Reuters’ın görüştüğü Batılı kaynaklar, anlaşmanın pazar günü ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf arasında Cenevre’de imzalanabileceğini öne sürerken, Arakçi anlaşmanın uzaktan imzalanacağını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti İlçe Başkanı’nın Çiğli Jet Üssü iddiası ortalığı karıştırdı! MSB yalanladıAK Parti İlçe Başkanı’nın Çiğli Jet Üssü iddiası ortalığı karıştırdı! MSB yalanladı
Uzmandan sınav kaygısına karşı dikkat çeken açıklamaUzmandan sınav kaygısına karşı dikkat çeken açıklama

Anahtar Kelimeler:
İran abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.