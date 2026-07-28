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Elektrik direğinden çıkan kıvılcım orman yangınına sebep oldu

Bilecik’te elektrik direğinden çıkan kıvılcım orman yangınına sebep oldu.

Elektrik direğinden çıkan kıvılcım orman yangınına sebep oldu

Yangın, Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyü köyiçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar direk çevresindeki kuru otları tutuşturdu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 jandarma asayiş timi, 1 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile müdahale edilirken, çevrede bulunan vatandaşlar da ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bilecik
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