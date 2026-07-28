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Çeşitli suçlardan aranan 59 şahıstan 14’ü tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 14’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çeşitli suçlardan aranan 59 şahıstan 14’ü tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmalar neticesinde 4’ü hırsızlık olmak üzere, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 59 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 14’ü sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de yapılan çalışmalar neticesinde toplam 23 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Haklarında işlem yapılan 23 şahıstan 3’ü uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan uyuşturucu operasyonlarında ise 2 bin 869 adet sentetik ecza hap ve 144,32 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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