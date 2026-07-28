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Ankara'da salgın iddiası: Su kaynaklı şikayetler artıyor, aciller doldu

Ankara'da son günlerde sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, kentte yaşanan ve açıklanamayan sağlık şikayetlerini gündeme taşıdı. Özellikle mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve yüksek ateş gibi benzer belirtiler yaşadığını ifade eden çok sayıda vatandaş, yaşadıkları rahatsızlıkları X platformunda paylaşırken, bazı kullanıcılar acil servislerde yoğunluk yaşandığını öne sürdü.

Ankara'da salgın iddiası: Su kaynaklı şikayetler artıyor, aciller doldu
Gökçen Kökden

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde 26-27 Temmuz tarihlerinde trafo arızası nedeniyle yaklaşık üç gün süren su kesintisi yaşandı. Kesintinin sona ermesinin ardından yeniden su verilmesiyle birlikte bazı vatandaşlar, musluklardan akan suyun bulanık, kirli ve kötü kokulu olduğunu öne sürdü. Bu iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ise yaptığı açıklamada, şebeke suyunun kalitesinin düzenli analizlerle takip edildiğini ve güvence altında olduğunu bildirdi. Buna karşın bazı kullanıcılar yaşanan sağlık sorunlarının mevsimsel nedenlerden değil, su kalitesinden kaynaklandığını iddia etmeye devam ediyor.

VATANDAŞLAR BENZER BELİRTİLERDEN ŞİKAYETÇİ

Ankara da salgın iddiası: Su kaynaklı şikayetler artıyor, aciller doldu 1

X platformunda yapılan paylaşımlarda birçok kişinin benzer sağlık sorunlarını dile getirdiği görülüyor.

Paylaşımlarda en sık yer verilen şikayetler arasında mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı, halsizlik ve yüksek ateş bulunuyor. Bazı kullanıcılar rahatsızlıklarının buzlu içecek tükettikten veya şebeke suyunu kullandıktan sonra başladığını öne sürüyor.

Ancak bu iddiaların, resmi kurumlar tarafından doğrulandığına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar kamuoyunda soru işaretlerine neden olurken, Sağlık Bakanlığı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şu ana kadar kentte olası bir salgın ya da içme suyundan kaynaklanan sağlık sorunlarına ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerden gelecek olası değerlendirmeler merakla beklenirken, sosyal medyada dile getirilen iddialar ise resmi makamlar tarafından henüz teyit edilmiş değil.

Ankara da salgın iddiası: Su kaynaklı şikayetler artıyor, aciller doldu 2

Ankara da salgın iddiası: Su kaynaklı şikayetler artıyor, aciller doldu 3

Ankara da salgın iddiası: Su kaynaklı şikayetler artıyor, aciller doldu 4

Ankara da salgın iddiası: Su kaynaklı şikayetler artıyor, aciller doldu 5

Ankara da salgın iddiası: Su kaynaklı şikayetler artıyor, aciller doldu 6

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Anahtar Kelimeler:
Ankara salgın
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