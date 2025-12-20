HABER

Mersin Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 16 ile 18 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 16.8 derece olarak tahmin ediliyor. 21 Aralık Pazar günü kapalı hava etkili olacakken, sıcaklık 14 ile 18 derece arasında olacak. Su geçirmez ayakkabı ve şemsiye kullanmak yağışlı günlerde önem taşıyor. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalı.

Taner Şahin

Bugün, 20 Aralık 2025 Cumartesi, Mersin'de hava durumu parçalı bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 16 ile 18 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 16.8 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %42. Rüzgar hızı saatte 11.5 kilometre olacak. Gün doğumu saati 07:50. Gün batımı saati ise 17:29 olarak öngörülüyor.

21 Aralık Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklığın 12.5 derece olması bekleniyor. Nem oranı %43. Rüzgar hızı saatte 13 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:51. Gün batımı saati ise 17:29.

22 Aralık Pazartesi günü hava durumu parçalı az bulutlu. Sıcaklıklar 14 ile 17 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklığın 15.1 derece olması bekleniyor. Nem oranı %54. Rüzgar hızı saatte 5.8 kilometre olacak. Gün doğumu saati 07:49. Gün batımı saati 17:27 olarak tahmin ediliyor.

23 Aralık Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 14 ile 17 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklığın 12.5 derece olması bekleniyor. Nem oranı %43. Rüzgar saatte 13 kilometre hızla esecek. Gün doğumu saati 07:51. Gün batımı saati 17:29.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hafif eşyaların uçmasını engellemek için önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
