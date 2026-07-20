Mersin Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Mersin hava durumu nasıl?

Mersin'de 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak bir günle başlayacak. Hava sıcaklığının 30 ile 34 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %64 ile %82 arasında değişecek. Rüzgar güneyden esecek. Hızının 3,75 ile 5,09 km/s arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir zemin sunuyor.

Bugün Mersin'de hava sıcaklığı 30 derece civarında. Güneşli bir gün geçiyor. Nem oranı %64, rüzgar hızı ise 3,75 km/s. Bu koşullar dışarıda vakit geçirmek için uygun. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü hava sıcaklığının 31 derece olması öngörülüyor. Çarşamba günü de benzer bir sıcaklık bekleniyor. Perşembe günü ise sıcaklığın 32 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli kalacak.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalı. Rüzgarın hızı düşük olacağından, deniz kenarında rüzgarın serinletici etkisi sınırlı kalabilir. Su aktiviteleri planlayanlar, suyun sıcaklığını kontrol etmelidir. Güvenlik de göz önünde bulundurulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinliği planlayanların hava durumunu takip etmesi faydalı olacaktır. Sıcak ve nemli havaya karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenizi sağlar. Aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir faktördür.